Chieri, annunciata protesta contro il nuovo piano parcheggi

Sabato prossimo, 1° marzo, raduno e poi corteo in centro a Chieri (Torino) contro il nuovo piano parcheggi cittadino. I manifestanti annunciano vetrine chiuse con l'affissione di manifesti funebri.

Per Roberto Pezzini, presidente del 'Comitato Del Centro Storico', "il Pd locale, in virtù di un pregiudizio ideologico, ha demonizzato l'auto etichettando gli automobilisti come parassiti senza aver mai pensato a realizzare nuovi parcheggi nel centro città. Sperperare 16mila e trecento euro per stampare ed esporre un maxi cartellone pubblicitario con su scritto "COME FAI A NON VEDERLO" riferito al cambiamento climatico, è tutt'altro dal fare interventi di reale sostegno all'economia".

Per Luca Pantanella, vice presidente nazionale di Fmpi-(Federazione Medie e Piccole Imprese), il sindaco "fa come Zaccheo, l'esattore delle tasse ammonito da Gesù. Gli ricordo che ogni commerciante ha scadenze certe che non diminuiscono all'aumentare della sosta. La differenza la mette lei, signor sindaco?".

In corteo è annunciata la presenza di Maurizio Scandurra, opinionista torinese de 'La Zanzara' di 'Radio24' con la spalla comica Capitan Porcificio, per il quale "dire che i maggiori ricavi servirebbero alla rimozione della neve, con le precipitazioni calate del 90%, è pura apoteosi del ridicolo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA