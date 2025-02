Cariplo punta sui giovani, 2,3 milioni per la rete oratori

Mettere al centro i giovani e i loro bisogni educativi e di socializzazione, valorizzando la rete degli oratori e potenziando le alleanze educative territoriali. Sono questi gli obiettivi del Bando Porte Aperte, lo strumento lanciato a marzo 2024 da Fondazione Cariplo, in collaborazione con Fondazione Peppino Vismara e le 16 Fondazioni di Comunità.

I risultati della prima edizione sono stati presentati a Milano. L'anno scorso i fondi sono stati 3,2 milioni di euro a sostegno di 50 progetti. Il bando ha riscontrato una forte attivazione da parte dei territori, anche superiore alle aspettative, con oltre 160 progetti pervenuti. La dotazione iniziale del bando, pari a 2.250.000 euro, è stata incrementata e i contributi complessivamente deliberati hanno raggiunto i 3.238.600 euro. Per il 2025 il budget a disposizione ammonta a 2.300.000 euro.

La rete degli oratori è ancora "viva e va sostenuta. Sono luoghi che offrono a tutti i ragazzi, anche ai più fragili, occasioni per costruire relazioni importanti e per vivere esperienze fondamentali per la loro crescita", afferma il presidente di Fondazione Cariplo Giovanni Azzone.

"La nostra Fondazione è tradizionalmente vicina alla proposta educativa offerta dagli oratori e, negli anni, ne ha sostenuti diversi affinché potessero esprimere al meglio il proprio ruolo", evidenzia Paolo Morerio, presidente Fondazione Peppino Vismara.

Il bando Porte Aperte è uno "sforzo non indifferente. Gli oratori sono principalmente al nord ma ci sono delle belle realtà anche al centro. E ricordo padre Pino Puglisi che io farei patrono degli oratori", afferma Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei.



