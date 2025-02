Manifestazione ad Alessandria per la pace in Ucraina

A tre anni dal conflitto Ucraina-Russia, nella centrale piazzetta della Lega ad Alessandria, oggi, si è tenuta una manifestazione di solidarietà con il popolo ucraino. 'Stand with Ukraine' ha voluto essere un momento di memoria, riflessione e impegno "per la pace e la libertà in Europa".

Dall'Associazione Ucraina Gromada, ideatrice dell'iniziativa, sono state ribadite con forza la più ferma condanna all'aggressione russa e il sostegno alla popolazione ucraina, "vittima di un'ingiustificabile violazione del diritto internazionale".

'Stand with Ukraine' ha avuto il patrocinio di Cisl Anteas che, come ricordato dal presidente Luciano Cartolano, ha effettuato diverse missioni nel Paese, da Sie Onlus e dal Comune.

Durante la manifestazione si è anche tenuta una preghiera per commemorare le vittime, guidata da don Ivo Piccinini, parroco della Santissima Annunziata, chiesa dove è solita ritrovarsi la comunità ucraina di Alessandria. Proprio nella Santissima Annunziata, domenica 2 marzo, si terrà il concerto di beneficenza 'Voce della speranza', con la cantante lirica ucraina Olga Dyadiv, nata a Kherson.



