In piazza per l'Ucraina a Cuneo, polemiche contro Pd e M5S

Una quarantina di manifestanti sono scesi in piazza a Cuneo nella vigilia del terzo anniversario dallo scoppio della guerra in Ucraina. Al presidio in via Roma, insieme alla comunità ucraina, erano presenti Radicali Cuneo, +Europa, Azione, Italia Viva e Orizzonti Liberali.

A margine del sit-in, la segretaria di Radicali Cuneo Alice Depetro ha polemizzato con le forze politiche dell'opposizione che non hanno preso parte all'iniziativa: "In Italia c'è chi, come i Cinque stelle, segue la linea trumpiana. Oppure chi, come il Pd, non aderisce né alla manifestazione torinese né a quella di Cuneo. Il più importante partito di opposizione, che si riempie costantemente la bocca con il termine antifascismo, dopo ben tre anni di guerra e resistenza ucraina non riesce a prendere internamente una posizione".

In questi giorni l'amministrazione cittadina, guidata dalla sindaca dem Patrizia Manassero, ha voluto illuminare la torre civica con i colori della bandiera ucraina. La seduta di domani del consiglio comunale si aprirà con un ricordo delle vittime della guerra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA