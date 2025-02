Fiat Palio prima world car, CAReGIVER ripercorre successo

È stata la prima 'world car' destinata ai mercati di tutto il mondo. Prodotta in dieci Paesi ed esportata in altri trentuno, la Palio è stata venduta dalla Fiat in 7 milioni di esemplari. La storia di questo successo è stata ripercorsa in un incontro organizzato a Torino dall'Associazione CAReGIVER, che riunisce tecnici del settore automotive. Un gruppo di persone, patrimonio di conoscenze unico, che continua ad amare l'auto e i temi della mobilità in generale.

Numerosi gli appassionati che hanno riempito il teatro dell'Istituto Valsalice per riscoprire la storia e gli aneddoti della 'Piattaforma 178' direttamente dal racconto dei 'world car boys', gli ingegneri e i tecnici oggi con qualche capello bianco che lavorarono al progetto. Berlina 3 o 5 porte, giardinetta, tre volumi e pick-up, dal debutto in Brasile nel 1996 - e fino al termine della produzione nel 2017 - la Palio ha conquistato i mercati di tutto il mondo grazie alle linee semplici, i motori robusti e gli interni spaziosi. Innovative anche alcune soluzioni, come le sospensioni o i motori bi-fuel, che sono state sviluppate anche in altri modelli.

Una formula vincente, tutta made in Italy, che permise alla Fiat di scalzare la Volkswagen Golf dal trono delle auto più vendute in Brasile e di balzare al primo posto delle vendite in numerosi altri Paesi. "Un progetto fondamentale nel quadro di internazionalizzazione della Fiat di cui essere orgogliosi", ha sottolineato Renzo Porro, già direttore Ingegneria Veicoli Fiat e fondatore di "CAReGIVER", che ha l'obiettivo di sensibilizzare appassionati e cittadini verso una riflessione consapevole e informata sui grandi temi che ruotano attorno alla mobilità.





