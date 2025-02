Calcio, il 'derby' del Galletto finisce a reti inviolate

E' finita con un pareggio 0-0 - come all'andata - la partita tra Fc Alessandria e Città di Casale (Girone D di Promozione). Risultato che consente ai padroni di casa di mantenere la testa della classifica in solitaria. I casalesi restano, invece, quarti a 36.

Una gara, quella di oggi, particolarmente vissuta in campo, così come sugli spalti. I biglietti venduti sono stati 4.189 (613 quelli acquistati dagli ospiti), con la Gradinata Nord esaurita, con anche i gemellati genoani e tolonesi. Da sempre, infatti, il derby è molto sentito dalle rispettive tifoserie alla luce della storica rivalità. Già dal 1225, quando durante le battaglie tra i due Comuni gli alessandrini sottrassero ai casalesi una banderuola a forma di galletto che, ancora oggi, svetta sul punto più alto del Municipio. I Grigi hanno giocato con la maglia dedicata ai 1009 abbonati, i casalesi con quella arricchita dalla frase 'I tuoi colori un vanto, le braccia al cielo tese... l'orgoglio mio più grande è quello di essere Casalese', tratta da un celebre coro dei sostenitori.

In tribuna al Moccagatta il sindaco padrone di casa Giorgio Abonante ed Emanuele Capra, invitato proprio dal collega alessandrino.



