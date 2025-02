Torino: Cairo, 'Con il Milan vittoria voluta e cercata'

"E' una vittoria meritata e voluta contro una big come il Milan, l'abbiamo cercata fortemente: abbiamo compensato un po' la sfortuna avuta a Bologna": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, dopo il 2-1 rifilato al Milan. "I nuovi hanno fatto tutti bene - continua all'uscita dallo stadio Olimpico Grande Torino - con Casadei che sta crescendo, Elmas che duetta bene con Vlasic e Biraghi. Ilic? Ha grandissima qualità, abbiamo un centrocampo importantissimo".

In settimana sono arrivate novità sullo stadio Grande Torino: "Non siamo attori di questa vicenda, l'importante è aver avuto questo prolungamento per 18 mesi e poi vedremo" la risposta del patron sulla questione.



