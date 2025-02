Sottraggono 5mila euro ad anziana fingendosi carabinieri

Due uomini di 23 e di 28 anni sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri a Verbania con l'accusa di truffa aggravata. Fingendosi carabinieri e utilizzando la consueta tecnica del presunto incidente causato da un familiare della vittima, hanno sottratto cinquemila euro e alcuni gioielli a una donna di 76 anni.

I due, residenti in provincia di Napoli, erano in trasferta in val d'Ossola. Fermati da una pattuglia dell'Arma, hanno spiegato di essere venditori ambulanti di calze e pesce.

Nell'auto però nascondevano il denaro in banconote da 10 e 20 euro. Oltre al denaro, i due sono stati trovati in possesso dei gioielli rubati poco prima alla signora: il passeggero aveva al dito un anello da donna in oro e pietre preziose, il conducente portava al collo una collana da donna anch'essa in oro. Nella vettura è stata trovata anche una divisa completa di Poste Italiane: sono in corso accertamenti per capire la provenienza della divisa e se sia stata utilizzata per commettere altre truffe in altre province. I due, al termine dell'udienza di convalida, sono stati posti ai domiciliari.



