Sci: Brignone vince gigante Sestriere, quarta Goggia

Una grandiosa Federica Brignone in 2.08.81 ha concesso il bis e dopo la vittoria di venerdi' si e' imposta anche nel secondo gigante di Sestriere.

Per lei - che aumenta il vantaggio in classifica generale - e' la vittoria n. 34 in carriera e la 16/a in gigante superando cosi' le 15 vittorie di Alberto Tomba.

Con lei sul podio la svizzera Lara Gut- Behrami in 2.09.87 e la neozelandese Alice Robinson in 2.09.60.

Per l'Italia- dopo una seconda manche che girava un po' più della prima e con un fondo perfetto sulla pista Giovanni Alberto Agnelli - Sofia Goggia, eccellente nella manche decisiva in cui ha recuperato ben 13 posizioni , ha chiuso ottima quarta in 2.09.99. Niente da fare invece per la piemontese Marta Bassino che ha saltato una porta dopo una inclinazione eccessiva .

Domani la tre giorni di Sestriere si chiude con uno slalom speciale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA