Più Europa a Torino, Italia continui a sostenere Ucraina

"Dobbiamo smuovere il mondo politico in Italia perché il sostegno all'Ucraina continui". Lo ha detto Silvio Viale, consigliere comunale a Torino per Più Europa, nel corso del suo intervento a una manifestazione organizzata in piazza Castello dalla comunità degli ucraini nel terzo anniversario della guerra. "Il fatto di essere l'unico consigliere della Sala Rossa presente - ha osservato - mi porta a pensare che qualcosa stia accadendo. Proprio per questo il nostro sostegno deve essere continuare e diventare ancora più forte". "Difendere il popolo ucraino - ha detto Vittoria Nallo, consigliera regionale in Piemonte della lista Stati Uniti d'Europa - è difendere la libertà di tutti noi. Trump sta ripetendo delle falsità, e noi non le accettiamo". Alla dimostrazione, che è stata aperta dalla riproduzione di un allarme antiaereo per ricordare che "questo è il suono che in Ucraina si sente quotidianamente da 1.096 giorni", hanno preso parte circa duecento persone. Ai numerosi vessilli con i colori ucraini si sono mescolate le bandiere di Azione, dell'associazione radicale Adelaide Aglietta, di Europa Radicale.



