Milan;Conceicao,'4/o posto? Lotteremo fino alla fine'

"Lo dico con il cuore: la nostra stagione non finisce qui e lotteremo fino alla fine per il quarto posto": così il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, dopo la sconfitta contro il Torino. "Abbiamo commesso gravi errori individuali, ho visto degli errori quasi da circo, e ci hanno di nuovo penalizzato tanto - continua l'allenatore rossonero - ma il portiere del Toro è stato il migliore in campo: i granata hanno fatto poco, noi abbiamo creato tantissimo ma siamo qui a lavorare per crescere e correggere tutto". Questo Milan però continua a non convincere: "Sono la faccia della squadra e mi prendo le responsabilità, ma poi in spogliatoio dobbiamo prendercele tutti - conclude il portoghese - e pensare sempre all'allenamento del giorno dopo: chi è dentro al Milan deve fare così, in questo modo la strada diventa più semplice".

Paolo Vanoli si gode una vittoria di prestigio: "I ragazzi se la meritano per come stanno lavorando in questi ultimi mesi, ora è giusto godere e festeggiare - dice dopo il 2-1 rifilato al Milan - poi però dobbiamo subito pensare alla prossima: è contro Monza, Parma ed Empoli che dovremo mostrare i nostri progressi nella crescita, affrontando una gara per volta".

Milinkovic-Savic è stato il grande protagonista: "Credo che sia sottovalutato, è stato bravo a rimettersi in gioco e adesso è anche un leader al servizio della squadra - la risposta del tecnico del Toro - ed è una fortuna averlo con noi: dobbiamo sfruttare meglio le sue caratteristiche, a volte abusiamo troppo del suo lancio lungo".



