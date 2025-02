Liste attesa, in Piemonte 50mila prestazioni in più entro giugno

Cinquantamila prestazioni in più entro il mese di giugno: è l'obiettivo del piano della Regione Piemonte per diminuire le liste di attesa negli ospedali del territorio effettuando visite anche in orario serale e nel fine settimana.

"La riduzione delle liste d'attesa è la priorità per la Regione ed è il principale obiettivo che abbiamo indicato ai direttori generali al momento del loro insediamento. Le Aziende sanitarie hanno prontamente recepito le indicazioni dell'assessorato alla Sanità e predisposto un articolato calendario di visite ed esami in orario serale e nei fine settimana che ha come obiettivo di arrivare a 50.000 prestazioni in più entro giugno. Nei prossimi mesi ci aspettiamo un forte impulso da parte delle Aziende sanitarie per incrementare le prestazioni", dicono il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Federico Riboldi durante la conferenza stampa di presentazione del piano per le prestazioni aggiuntive, che si è svolta oggi nella sede dell'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, presente il direttore generale Franca Dall'Occo. Da gennaio a oggi sono oltre 8mila le prestazioni effettuate. "L'iniziativa, già presente in alcune Aziende sanitarie, ora viene estesa a tutto il territorio piemontese. Siamo orgogliosi - aggiungono Cirio e Riboldi- che anche il ministro della Salute, Orazio Schillaci, abbia apprezzato il nostro sforzo e menzionato il Piemonte come Regione impegnata attivamente su questo fronte".

"Nel 2024 in Piemonte - spiega Cirio - sono state erogate 2.268.104 prestazioni, il 6% in più rispetto al 2023, ovvero 132.104 prestazioni in più. Siamo al 91% del recupero rispetto al dato pre pandemia: nel 2019 infatti le prestazioni erogate erano state 2.497.896. Per raggiungere il livello del 2019 mancano ancora 229.492 prestazioni. Per quanto riguarda i ricoveri, nel 2024 ci sono stati 201.522 ricoveri, in aumento rispetto ai 200.110 del 2023 e anche in crescita rispetto al 2019, quando i ricoveri erano stati 201.167. Sappiamo che c'è ancora molto da fare, ma siamo sulla strada giusta, e garantire cure per tutti resta la nostra priorità".



