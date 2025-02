Juve: stop Savona, difensore non parte per Cagliari

C'è una defezione dell'ultima ora in casa Juventus, con la squadra che si è imbarcata in direzione Cagliari. Nicolò Savona, infatti, non figura nell'elenco dei convocati di Thiago Motta: il laterale ha accusato un problema muscolare e non prenderà parte alla trasferta in Sardegna.

Per l'allenatore è emergenza totale in difesa, dove mancano anche i lungodegenti Bremer e Cabal oltre a Kalulu e Veiga. Tra gli indisponibili figura anche Milik, mentre il centrocampista Douglas Luiz ha recuperato e fa parte della spedizione bianconera.



