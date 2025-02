Arriva al cinema Blur: to the end, film sulla band inglese

Un documentario musicale che racconta il ritorno dei Blur nel 2023, dopo otto anni di silenzio discografico, con la pubblicazione dell'album 'The Ballad of Darren'. Il film, che sarà nelle sale dal 24 al 26 febbraio, è stato presentato in anteprima a Torino in apertura del festival SeeYouSound, accolto con grande entusiasmo dal pubblico. Prima della proiezione il live degli Sleap-E.

"E' un film che dimostra che tutto è possibile, anche quello che ti vogliono far credere che non si realizzerà mai. Dimostra che l'unione può permettere di risolvere tutti i problemi" ha detto il regista Toby L, in sala con la moglie e la figlia. Toby racconta i preparativi dei concerti, ma soprattutto il forte legame dei quattro musicisti, amici e compagni di band da tre decenni. Uno sguardo intimo e senza filtri sulla relazione unica di Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree: il film li segue durante la reunion all'inizio del 2023 per registrare nuove canzoni prima dei loro primi spettacoli sold-out allo stadio di Wembley di Londra nel luglio della scorsa estate. "E' un film che ha avuto un anno e mezzo di gestazione, sono più di 300 ore di girato, non è tecnicamente perfetto, alcune scene sono improvvisate, ma non c'è niente di costruito. E' tutto reale" ha spiegato il regista che ha ringraziato la moglie sua consulente di montaggio. "Ora che ho concluso questa follia lavorativa, posso dedicarmi ad altro.

Sicuramente il prossimo progetto sarà completamente diverso".

Fino al 28 febbraio il programma di Seeyousound accoglierà a Torino 40 ospiti tra registi e autrici, musicisti e musiciste, proponendo 65 titoli di cui un'anteprima assoluta, una internazionale e una europea e 19 anteprime italiane, oltre a 15 tra live e dj set.



