Al via l'Alta Scuola Profumeria, il primo corso in Italia

L'Alta Scuola Profumeria partirà ufficialmente il 27 febbraio nella sede del For-Al a Palazzo Trevisio di Casale Monferrato (Alessandria). E' nata con Isipca (Institut Supérieur International du Parfum et de l'Aromatique Alimentaire) di Versailles e Grasse, Upo e il supporto di aziende leader del settore come Paglieri, Mane, Capua 1880.

Ideata in esclusiva proprio da For-Al e associazione culturale Per Fumum, è il primo corso in Italia del genere ed è rivolto a neofiti e professionisti. Previste ore di teoria in aula e di pratica in laboratorio.

Alessandro Traverso, presidente For-Al, afferma che ASP è una proposta innovativa per sviluppare attitudini e potenzialità personali attraverso competenze specifiche e un metodo di lavoro consolidato. Un'iniziativa che, per la vicepresidente della Regione Elena Chiorino, rappresenta un importante passo per la formazione e valorizzazione del settore della profumeria, mentre il sindaco, Emanuele Capra, parla di opportunità unica per la città.



