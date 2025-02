Un nuovo defibrillatore al Centro Restauro La Venaria Reale

Il presidente del Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, Alfonso Frugis e il sindaco di Venaria Reale (Torino), Fabio Giulivi, hanno inaugurano il nuovo defibrillatore, installato all'esterno dell'ingresso del Centro, in via XX Settembre 18.

"Abbiamo deciso di installarlo all'esterno della nostra struttura, in modo da renderlo disponibile non solo al nostro personale e ai nostri visitatori, ma a tutti i cittadini di Venaria, anche negli orari in cui il centro è chiuso", spiega Frugis.

"Nel giugno scorso, il defibrillatore è stato fondamentale, alla pari dei soccorsi di cittadini e forze dell'ordine, nel salvare la vita ad un uomo colpito da un arresto cardiaco nella nostra Città. Ogni volta che inauguriamo questi strumenti - commenta Giulivi - diventiamo sempre più un Comune cardioprotetto. Una rete composta da oltre 30 defibrillatori, presenti in ogni quartiere, a disposizione 24 ore su 24".





