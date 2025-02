Tajani, 'pronti ad accogliere altri bambini di Gaza malati'

"Siamo pronti ad accogliere in Italia altri bambini palestinesi malati". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine della visita a due piccoli di Gaza, di 5 e 9 anni, ricoverati nel reparto di Oncologia pediatrica del Regina Margherita di Torino.

"Ho voluto salutarli e li ho trovati molto meglio rispetto a due settimane fa quando sono arrivati in Italia grazie alla collaborazione con lo Stato di Israele e l'Autorità nazionale palestinese. L'Italia ha voluto dimostrare la sua vicinanza al popolo palestinese e ha accolto i bambini malati nei migliori ospedali pediatrici italiani, come il Regina Margherita che è un'eccellenza. Speriamo che questi bambini si possano salvare e siamo pronti accogliere altri", ha aggiunto il titolare della Farnesina.

Nella visita al Regina Margherita, Tajani è stato accompagnato dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dal ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, dal prefetto di Torino Donato Cafagna, dall'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, oltre che da dirigenti e medici dell'azienda sanitaria Città della Salute.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA