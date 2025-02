Tajani, 'formazione internazionale per un'Italia forte'

"Dobbiamo lavorare per mettere a sistema tutte le nostre capacità. Credo fortemente nella diplomazia della crescita e dell'istruzione e per questo dobbiamo avere un capitale umano di altissimo livello. Da qui il ruolo fondamentale della formazione che deve per forza essere di tipo internazionale, che non significa abbandonare la conoscenza di noi stessi, le nostre radici e la nostra identità ma, proprio perché abbiamo un'identità forte, non possiamo non avere anche una forte dimensione internazionale". A sottolinearlo il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Torino.

"Dobbiamo vedere e conoscere anche quello due accade fuori dai nostri confini per migliorare la nostra formazione - ha evidenziato - e quello che fa il Politecnico va proprio in questa direzione, perché quando voi internazionalizzate la vostra università date forza alla presenza internazionale dell'Italia".

Per Tajani, dunque, "il modello di internazionalizzazione dell'università è fondamentale ed è funzionale ad una strategia nazionale per far si che il Paese possa crescere sotto tutti i punti di vista. Riusciremo insieme a recuperare quello spirito che in passato ha permesso all'Italia di fare un balzo in avanti e questo serve anche per la pace, perché dove c'è crescita non c'è guerra - ha concluso -, dove passano le merci non passano le armi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA