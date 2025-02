Tajani al Politecnico, la protesta degli studenti

Mobilitazione studentesca al Politecnico di Torino per protestare contro il il ministro Antonio Tajani all'inaugurazione dell'anno accademico. Nella notte una ventina di attivisti ha occupato il cortile interno; in mattinata, esponendo uno striscione con la scritta "via i signori della guerra dell'università", ha tentato di avvicinarsi all'aula magna 'Giovanni Agnelli' ma ha trovato la strada sbarrata da un cordone della polizia e dopo un breve parapiglia ha desistito. Fuori dai cancelli intanto si è formato un presidio con altre decine di manifestanti.

L'occupazione del Politecnico è terminata intorno alle 11.

Alcuni attivisti hanno scavalcato la cancellata all'ingresso di corso duca degli Abruzzi, che era chiuso e presidiato da polizia e carabinieri, e si è unito ai compagni che attendevano fuori.

In seguito la porta è stata aperta per permettere di uscire anche agli altri.

Le forze dell'ordine si sono schierate in modo da non permettere ai dimostranti di non allontanarsi dall'area antistante l'ingresso del Politecnico. In un paio di occasioni si sono verificati dei momenti di tensione. "Questo - ha detto una speaker - è un sequestro di persona in piena regola. Ci state trattenendo qui senza nessuna ragione e senza nessuna spiegazione". Lo stop è durato per circa un'ora.

Gesto di protesta di due studenti oggi a Torino durante l'intervento di Antonio Tajani all'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico. I giovani, entrambi rappresentanti studenteschi all'interno dell'istituto, hanno tentato di consegnare una lettera al ministro, poi si sono coperti la bocca con del nastro adesivo per imballaggi e hanno lasciato l'aula magna. Entrambi hanno poi raggiunto i compagni radunati davanti all'ingresso di corso Duca degli Abruzzi e si sono lasciati fotografare, sempre con il nastro adesivo sulla bocca, davanti agli schieramenti di polizia e carabinieri.



