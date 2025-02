Sciopero dei mezzi pubblici a Torino lunedì 24 febbraio

L'organizzazione sindacale Usb ha indetto uno sciopero nazionale di 24 ore per lunedì 24 febbraio.

Nel corso della giornata sono comunque previste fasce orarie in cui il servizio sarà garantito. A Torino i servizi urbano, suburbano e di assistenza al cliente di Gtt, Gruppo torinese trasporti, funzioneranno regolarmente tra le 6 e le 9 e dalle 15 alle 18. Per il resto della giornata non è invece garantita la normale presenza dei mezzi di trasporto pubblici, da autobus a metropolitana. Il servizio extraurbano sarà invece garantito tra le 8 e le 14,30 e riprenderà dalle 17,30 in poi.

Lo sciopero coinvolgerà sia il personale di viaggio sia quello amministrativo. La motivazione, scrive Usb, riguarda il "mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro" della categoria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA