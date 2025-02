Parte il Seeyousound festival, in sala il ritorno dei Blur

Inizia a Torino il Seeyousound festival, l'unica rassegna in Italia interamente dedicata al cinema a tematica musicale. Ad aprire il festival sarà la prima italiana di Blur: To The End del regista Toby L., presente in sala al cinema Massimo. Il documentario racconta il ritorno dei Blur nel 2023 dopo otto anni di silenzio discografico ed esplora il legame tra i quattro membri della band durante la reunion per la registrazione del nuovo album.

Dal 21 al 28 febbraio il programma dell'undicesima edizione accoglierà a Torino 40 ospiti tra registi e autrici, musicisti e musiciste. Tra i 65 titoli ci saranno un'anteprima assoluta, una internazionale, una europea e 19 italiane. Sono previsti oltre 15 eventi tra live e dj set.

Il programma prevede cinque concorsi e due sezioni non competitive. Oltre al calendario di proiezioni, live e performance al Cinema Massimo, Seeyousound si ramifica tra altre cinque venue cittadine: Circolo del Design, Recontemporary, Magazzino sul Po, Capodoglio e Off Topic.



