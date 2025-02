Le ceramiche di Montelupo a Flashback Habitat

Arriva negli spazi di Flashback Habitat Ecosistema per le culture contemporanee (corso Giovanni Lanza 75, Torino), con la direzione artistica di Alessandro Bulgini, la nuova mostra 'Con audace resa: Cantieri Montelupo a Flashback Habitat'. Dal 22 febbraio fino al 18 maggio sarà in esposizione una selezione di ceramiche, frutto del progetto Cantieri Montelupo, il programma di residenze artistiche realizzato dalla Fondazione Museo Montelupo di Montelupo Fiorentino (Firenze) con il sostegno del bando Toscanaincontemporanea e curato da Christian Caliandro.

Fin dal 2021 il progetto si basa su alcune semplici regole: gli artisti invitati a collaborare con i ceramisti del territorio non devono avere alcuna esperienza pregressa con la ceramica, e non partono da un progetto predefinito. L'obiettivo infatti è sempre stato quello di avviare processi realmente spontanei e imprevisti, attraverso il dialogo paritario, la collaborazione creativa e lo scambio tra artista visivo e artigiano, e il coinvolgimento della comunità dei residenti e dei partecipanti ai workshop.



