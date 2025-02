Il presidente di Cdp a Cuneo incontra vertici di Fondazione Crc

Il presidente della Fondazione Crc Mauro Gola ha incontrato, insieme al direttore generale Roberto Giordana, il presidente di Cassa Depositi e Prestiti Giovanni Gorno Tempini, per la prima volta a Cuneo. Gorno Tempini ha sottolineato l'importanza del consolidato rapporto con enti e istituzioni impegnate per il sostegno del territorio e dell'economia locale. Una delegazione di Cdp ha partecipato a tavoli tecnici di confronto con funzionari della Fondazione Crc su temi al centro dell'attività delle due istituzioni. Gorno Tempini e una delegazione di Cdp hanno visitato il Rondò dei Talenti, il polo dedicato all'educazione e alla formazione che la Fondazione Crc ha restituito alla comunità con un intervento di rigenerazione urbana concluso nel 2022.

"Cdp è un attore fondamentale nel panorama economico italiano e la visita del presidente Gorno Tempini, per la prima volta qui a Cuneo, amplifica la sintonia di rapporti con la Fondazione Crc confermando la comune volontà di investire per stimolare la crescita, l'innovazione e lo sviluppo sostenibile delle comunità, con una particolare attenzione alle giovani generazioni. L'obiettivo è approfondire spazi di collaborazione per sviluppare progetti comuni che possano migliorare la qualità della vita del nostro territorio" dice Gola.m "L'incontro di oggi è un ulteriore segnale del rafforzamento della collaborazione tra Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione Crc: un dialogo costante e proficuo che nel tempo ci ha consentito di essere al fianco di una istituzione che è tra le più vitali e solide del sistema finanziario", sottolinea Gorno Tempini.

"Siamo fiduciosi che questo percorso virtuoso proseguirà anche nei prossimi anni consentendoci di realizzare insieme nuove iniziative che abbiano un impatto positivo sullo sviluppo del territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA