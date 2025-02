Il campus della Escp tra i 4 finalisti dei Mipim Awards

La Escp Business School, grazie al suo campus in via Andrea Doria a Torino, è tra le finaliste - unica italiana - dei prestigiosi Mipim Awards, considerati tra i più importanti premi nel settore del Real Estate. I Mipim Awards- di cui si terrà la cerimonia di premiazione il 13 marzo al Palais des Festivals di Cannes, in Francia - celebrano i progetti più innovativi e d'eccellenza nel campo immobilitare valutandoli secondo 6 criteri chiave_ sostenibilità, integrazione del progetto nel contesto urbano e sociale, qualità della user experience - intesa come comfort, funzionalità e fruibilità degli spazi - impatto economico, originalità del prodotto e qualità architettonica.

Realizzato si progetto di Tra_Touissaint Robiglio Archietti con Artelia Italia, il campus Escp di Torino è stato inaugurato nell'ottobre 2024 e si estende su una superficie complessiva di oltre 8mila metri quadrati.

"Questo riconoscimento celebra non solo il nostro impegno nell'innovazione educativa, ma anche nella creazione di spazi di apprendimento sostenibili, inclusivi e all'avanguardia - commenta Alberta Di Giuli, dean del Turin Campus di Escp Business School — Il nostro campus è il risultato di una visione che coniuga tradizione e innovazione, mettendo al centro l'esperienza degli studenti e il legame che condividono con la città. Essere riconosciuti a livello internazionale in un contesto così prestigioso - conclude Alberta Di Giuli - è una conferma del valore del nostro progetto e della sua capacità di ridefinire il futuro dell'architettura educativa".



