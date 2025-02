Ia: l'istituto Iaad lancia il suo laboratorio di ricerca

L'istituto di arte applicata e design Iaad ha lanciato un laboratorio di ricerca che nasce e si sviluppa a Torino con l'obiettivo "di una visione internazionale sul tema dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti nel design" e di "attivare un incubatore di iniziative imprenditoriali che valorizzino il Made in Italy all'estero". La presentazione finale si terrà sabato 22 febbraio a partire dalle 10.30 nell'Aula Magna Iaad, a Torino.

L'Osservatorio Iaad "mappa temi e attività di ricerca, strumenti e applicazioni, evidenziando le questioni sociali e di business più rilevanti, le opportunità e i rischi, stimolando riflessioni sulle loro implicazioni filosofiche ed etiche".

Dal 17 al 22 febbraio oltre 100 studenti (50% Iaad. e 50% di delegazioni italiane e internazionali), con percorsi di studi differenti tra loro, guidati da docenti e rappresentanti del mondo della cultura si sono confrontati sui pericoli e opportunità dell'avvento della Gen Ai..

La ricerca si sviluppa attraverso 7 ambiti di intervento, ognuno corrispondente ad un workshop (Processo Creativo, Formazione, Cultura, Ricerca Tendenze, Sociale, Robotica, Relazioni interpersonali). Per ogni ambito l'analisi illustra come l'intelligenza artificiale sta modificando le prospettive e aspettative dell'utilizzatore, quale sia l'impatto in termini di opportunità e rischi, come si configurano le dinamiche di relazione uomo/macchina. In conclusione verrà progettato un prodotto/servizio innovativo.



