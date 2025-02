'I Savoia in cartolina, dal 1900 al 1915' a Stupinigi

Attraverso l'esposizione di 270 cartoline illustrate, la Palazzina di Caccia di Stupinigi racconta la storia, italiana ed europea, ripercorrendo le vicende umane, politiche, militari e dinastiche del periodo 1900-1915. Le immagini di Vittorio Emanuele III stampate sulle cartoline postali del Regno d'Italia raccontano i primi incontri con il presidente della Repubblica Francese Loubet, Edoardo VII d'Inghilterra, lo Zar di Russia Nicola II, la guerra italo-turca, l'iconografia sabauda classica del tempo con le raffigurazioni del Re d'Italia nei suoi molteplici impegni istituzionali, dalla propaganda postale austro-tedesca che accomuna le immagini degli imperatori Francesco Giuseppe e Guglielmo II al profilo di Vittorio Emanuele III, fino ad arrivare alla satira che colpirà il monarca sabaudo tra il 1914 ed i primi mesi del 1915, quando rifiutò di entrare in guerra accanto alle potenze della Triplice Alleanza, alleate mai amate dallo stesso ed in seguito responsabili del primo grande conflitto mondiale della storia.

La mostra "I Savoia in cartolina, dal 1900 al 1915" è in programma nel Corridoio di levante della Palazzina di Caccia di Stupinigi, dal 4 marzo al 6 aprile.



