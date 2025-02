Filctem, adesione 90% allo sciopero contro licenziamenti Ppg

"L'adesione è stata decisamente buona, del 90-95% sul primo turno e su quello giornaliero.

Discrete anche le presenze al presidio". Maria Iennaco, segretaria generale Filctem Cgil Alessandria, si dice soddisfatta dopo lo sciopero proclamato oggi alla Ppg (produzione vernici, rivestimenti, prodotti ottici, chimici, materiali speciali, vetro e fibra di vetro) di Quattordio.

La protesta - con anche il blocco degli straordinari - è stata decisa dopo l'annuncio del licenziamento collettivo per 31 lavoratori del ramo 'Industries', due individuali effettuati nella società Bfs e l'esternalizzazione dell'area spedizioni.

"I numeri di oggi - osserva Iennaco - fanno capire come i lavoratori siano piuttosto arrabbiati. Si tratta, infatti, della terza procedura aperta dopo quelle del 2021 e 2023".

Sindacati e Rsu incontreranno l'azienda il 26 febbraio per chiedere siano riveduti i numeri dei licenziamenti per il settore della produzione e per quello delle esternalizzazioni.

"Proporremo di gestire la situazione - conclude la segretaria di Filctem - cercando di indirizzare verso i prepensionamenti piuttosto che interessare i lavoratori più giovani".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA