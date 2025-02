Azzurre dello sci firmano il Toh per la ricerca sul cancro

Anche le campionesse azzurre di sci al fianco della ricerca sul cancro. Sofia Goggia e Federica Brignone, oltre alle altre sciatrici impegnate in questi giorni nelle gare di Coppa del Mondo a Sestriere, hanno autografato un Toh, l'artistica statuetta che si ispira ai toret, le storiche fontanelle torinesi, e che è diventata un "testimonial" della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

Lo speciale Toh, dedicato al Comune di Sestriere, sarà messo all'asta e il ricavato andrà a sostenere l'Istituto di Candiolo.

"Grazie a Fisi, al Comune di Sestriere, a Vialattea e al Consorzio Turistico di Sestriere - ha detto Andrea Bettarelli, responsabile Fundraising e Comunicazione della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro - il mondo dello sport è da sempre vicino alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e con questo speciale Toh verranno raccolti importanti fondi per sostenere le attività di cura e ricerca sul cancro dell'Istituto di Candiolo-Irccs"



