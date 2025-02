Arcivescovo di Torino in visita all'Irccs di Candiolo

L' arcivescovo di Torino, cardinale Roberto Repole, ha fatto visita per la prima volta all'Istituto di Candiolo - Irccs, centro di cura e ricerca sul cancro.

Accompagnato dal parroco e assistente religioso dell'ospedale don Carlo Chiomento, è stato ricevuto dalla presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Allegra Agnelli, dal direttore generale della Fondazione Gianmarco Sala, dal direttore generale dell'Istituto Salvatore Nieddu, e dal direttore sanitario Piero Fenu. Era presente anche la sindaca di Candiolo Chiara Lamberti.

Cardinal Repole ha visitato i reparti di Medicina Interna e di Oncologia Medica e i laboratori di ricerca, cuore pulsante dell'innovazione scientifica per la ricerca contro il cancro.

Gli sono state mostrate le più avanzate attrezzature tecnologiche di cui sono dotati i laboratori e si è particolarmente interessato agli studi in corso per rendere sempre più efficaci le cure.

"Mi viene da pensare - ha detto Repole a conclusione della visita, guidando un momento di preghiera nella cappella dell'Istituto - che qui si possono toccare gli abissi dell'umanità, ma anche le vette. Ci sono, infatti, le vette della ricerca in continua evoluzione, con grandi prospettive per la cura, e ci sono poi gli abissi, soprattutto della sofferenza.

Quando guardiamo in profondità sia le vette che gli abissi allora impariamo a vivere conoscendo meglio la vita e intuendo anche qualcosa del Signore, che per noi credenti in Cristo è all'origine delle vette e Salvatore quando ci troviamo negli abissi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA