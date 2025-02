Al Musli il fantastico mondo di Adelchi Galloni

Dal 22 febbraio al Musli Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia di Palazzo Barolo a Torino saranno esposta tavole originali tratte dalla produzione per l'infanzia di uno degli artisti più geniali della letteratura per ragazzi. L'illustratore è il protagonista anche della mostra organizzata a San Luigi Gonzaga di Orbassano (Torino) in occasione dei 120 anni dalla fondazione dell'ospedale e curata da Santo Alligo, esperto della storia dell'illustrazione internazionale.

La mostra a Palazzo Barolo si intitola "Una fantastica realtà immersiva: Adelchi Galloni illustratore per l'infanzia", è a cura di Pompeo Vagliani e propone una selezione di una cinquantina di tavole originali di Galloni, conservate nell'Archivio della Fondazione Tancredi di Barolo. Il viaggio parte dai grandi classici della letteratura per ragazzi pubblicati negli anni Settanta nella collana Le Pietre Preziose di Mondadori - come I viaggi di Gulliver, Il Barone di Münchhausen, gli eroi di Giulio Verne - dove compaiono anche le avventure di Baciccia in Africa e nel Far West e il volume La tigre a scacchi, da lui stesso scritto e illustrato, e si chiude con i disegni realizzati per la rivista Duepiù e per la collana Junior degli anni Novanta, dedicata a nuovi autori italiani e internazionali, da Lewis a Michael Ende, da Francesca Lazzarato a Bianca Pitzorno.

"Il valore terapeutico delle illustrazioni di Galloni - dice Pompeo Vagliani, presidente della Fondazione Tancredi di Barolo - è dato sia dal loro alto contenuto artistico intrinseco sia dalla loro capacità di riportare alla memoria piacevoli ricordi di infanzia, che possono essere condivisi tra diverse generazioni. La collaborazione con l'ospedale, inaugurata con questa iniziativa congiunta, potrà ripetersi in futuro con particolare attenzione al tema dell'arte e dell'illustrazione legate al mondo dell'infanzia".



