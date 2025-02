Sparano alle gambe di un 24enne, tre arresti a Torino

Tre persone sono state arrestate dalla polizia di Torino per aver sparato alle gambe a un giovane di 24 anni, di origini marocchine, il 30 settembre scorso.

La vittima del ferimento era stato aggredito in piena notte in piazza Crispi, nel quartiere di Barriera di Milano, alla periferia nord della città. Gli aggressori lo avevano prima picchiato con calci e pugni, poi uno di loro aveva estratto dalla tasca una pistola e aveva sparato un colpo alle gambe.

L'uomo era stato ricoverato in prognosi riservata e gli era stata diagnosticata la frattura orbitale e la frattura a tibia e perone.

La squadra mobile della Questura di Torino, grazie alle analisi dei filmati ripresi dagli impianti di video sorveglianza presenti nel luogo del ferimento e alle intercettazioni, è riuscita a risalire ai tre, anche loro di origini nordafricane, che, qualche giorno prima dell'aggressione, avevano avuto una discussione all'interno di un locale con il ventiquattrenne.





