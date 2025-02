Sotto il Monviso la più grande colonia di pipistrelli svernante

Nei giorni scorsi, un biologo del Parco del Monviso e due esperti chirotterologi hanno effettuato il censimento annuale della colonia di pipistrelli svernante nella Grotta di Rio Martino, a Crissolo, in alta valle Po: le rilevazioni confermano la presenza in grotta di almeno 225 esemplari, appartenenti a diverse specie. I rilevamenti, effettuati a inizio febbraio, hanno evidenziato una presenza significativa di 184 esemplari di Barbastella barbastellus, che rendono la grotta della valle Po il sito dove si raduna la più ampia colonia svernante di questa specie in Italia.

Per garantire la tutela di questa eccezionale colonia, la grotta, aperta alle visite del pubblico per sette mesi all'anno con l'accompagnamento di guide specializzate, viene chiusa dal 1° novembre al 31 marzo.

Nella grotta di Rio Martino è nota la presenza di una decina di specie diverse di pipistrelli, sulle 34 censite in Italia.





