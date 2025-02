Operazione della polizia di Stato questa mattina a Torino, in via Principe Eugenio, dove lo storico centro sociale anarchico Prinz Eugen è stato sgomberato.

All'interno dell'edificio, che era occupato dal 1993 e che sorge a fianco dell'ex Buon Pastore, quando sono arrivate le forze dell'ordine, a quanto si apprende, non c'era nessuno.

Sul posto anche gli uomini della digos della Questura del capoluogo piemontese.



