Scontro con un'auto, morto giovane motociclista nel Biellese

Non ce l'ha fatta il 25enne di Biella vittima di un incidente ieri pomeriggio nel Biellese, a Candelo sulla via per Sandigliano. Il suo scooter Aprilia si è scontrato con un'Alfa condotta da un 30enne residente nel Biellese.

Il giovane motociclista era finito a terra: soccorso dai sanitari del 118 era stato rianimato sul posto e portato in codice rosso all'ospedale di Novara con l'elisoccorso. Ma le sue condizioni erano troppo gravi e oggi il giovane è deceduto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA