Presidio a Cuneo contro il deposito rifiuti a Clavesana

Nuova manifestazione di protesta a Cuneo contro il progetto per la realizzazione di un deposito di rifiuti - pericolosi e non - nel comune di Clavesana. Il presidio, animato dal comitato 'Clavesana dice no', è in corso dalle 8 di questa mattina davanti al palazzo della Provincia, dove si tiene la seconda conferenza dei servizi.

Una quarantina di persone hanno raggiunto in pullman la sede dell'amministrazione provinciale: "Proteggiamo le Langhe e il nostro futuro" e "No deposito di rifiuti pericolosi a Clavesana", si legge sugli striscioni appesi sotto i portici di corso Nizza. Presente all'iniziativa la consigliera regionale di Avs Giulia Marro.



