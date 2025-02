Politecnico di Torino, 'ruolo sempre più internazionale'

Il Politecnico di Torino punta a rafforzare ulteriormente la sua vocazione internazionale oltre i confini europei e guarda in particolare all'America Latina e all'Africa mediterranea e SubShariana. Lo ha spiegato il rettore Stefano Corgnati alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno accademico - il 118o dall'istituzione del Politecnico e il 165o dalla fondazione della Scuola d'Applicazione per gli Ingegneri - a cui parteciperanno il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

"Oggi su 36.000 studenti iscritti al Politecnico - ha spiegato Corgnati - il 23% arriva dall'estero, dell'altro 77% la metà proviene da regioni diverse dal Piemonte. Abbiamo più di 80 lauree con doppio titolo grazie a collaborazioni con tutti i paesi del mondo: 45 in Europa, 17 in America del Sud, 15 in Asia, 5 in America del Nord e 2 in Africa, numeri che andranno a crescere nei prossimi anni. Sapere che chi viene da noi può lavorare in 80 parti del mondo è un grande valore aggiunto". Il rettore ha detto che il Politecnico vuole "creare ponti di dialogo, incentivare la mobilità, condividere infrastrutture e saperi. Aprirsi alle collaborazioni, attraverso la libera circolazione di studenti e di docenti, di idee e di esperienze.

Se l'Europa ormai è la nostra casa, che frequentiamo quotidianamente, la dimensione internazionale, alla quale bisogna aprirsi sempre più, è fuori dai confini europei".

Oggi il Politecnico ha tre Campus - due a Torino (il Campus delle Architetture del Design e della Pianificazione al Valentino e il Campus delle Ingegnerie alla Cittadella Politecnico) e uno a Tashkent, in Uzbekistan - e tre Hub, in Cina, Giappone e Azerbaijan a cui si aggiunge quello a Bruxelles. Agli studenti fuori sede il Politecnico offre servizi e sostegno non solo all'arrivo, ma anche durante gli studi.

Corgnati ha anche rivendicato il ruolo del Politecnico a fianco delle imprese per promuovere l'innovazione del territorio.





