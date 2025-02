Novi, ex ministro Bondi direttore artistico del Teatro Marenco

L'ex ministro della Cultura Sandro Bondi è il nuovo direttore artistico del Teatro Marenco di Novi Ligure (Alessandria), città nella quale risiede.

"Il Marenco è un bene prezioso che è stato restituito alla comunità - sottolinea, in una nota, il neo direttore artistico - In questi anni, grazie soprattutto alla Fondazione Teatro e alle amministrazioni comunali, è stato fatto un grande lavoro. Mi dedicherò con impegno a garantire un'efficace gestione, cercando di diversificare e arricchire ulteriormente l'offerta culturale.

Un impegno che intendo svolgere senza alcun compenso".

"Siamo sicuri - aggiunge il sindaco Rocchino Muliere - che sotto la sua guida il Teatro saprà aprirsi a nuove collaborazioni con il mondo culturale, ampliando le risorse e offrendo al pubblico una programmazione sempre più ricca e di qualità".

"Non vediamo l'ora di collaborare con Bondi - conclude Ada Geraldini Caraccia, presidente della Fondazione Teatro Marenco - per realizzare progetti straordinari e continuare a crescere insieme".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA