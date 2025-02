Meccanizzazione agricola, a Savigliano dal 13 marzo il Mag

Otto i riconoscimenti conferiti quest'anno nell'ambito del concorso "Novità Tecniche 2025" della 41esima edizione della fiera nazionale "Mag - The Farmer Fair". La premiazione si è svolta al teatro Milanollo di Savigliano, nel tradizionale appuntamento di lancio della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola, che si terrà a Savigliano dal 13 al 16 marzo.

A farla da padrone è stata anche quest'anno la provincia di Cuneo, con 5 aziende premiate: Abbà Snc di Centallo, Olimac Srl di Margarita, Rocca Albino di Carrù. Doppio riconoscimento per Barale Stefano Srl di Fossano e Borio Srl di Alba.

Sono andati fuori provincia altri 3 riconoscimenti, assegnati a Dragone Srl - Black Shire Srl di Castagnole delle Lanze (Asti), Seppi M. Spa di Mezzolombardo (Trento) e Tdm Total Dairy Management di San Paolo (Brescia). Tutte le imprese vincitrici metteranno in mostra le rispettive innovazioni nel corso del Mag.



