In Langhe, Monferrato e Roero i turisti oltre gli 1,5 milioni

Supera per la prima volta il milione e mezzo il numero di pernottamenti di turisti nelle colline piemontesi del vino. A certificarlo sono i dati dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, presentati al municipio di Alba (Cuneo) alla presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dell'assessore regionale Marina Chiarelli.

Il 2024 si chiude con un aumento del 4% degli arrivi (694.282 contro i 667.549 del 2023) e un incremento del 5,2% delle presenze (1.547.536 rispetto a 1.471.112 dell'anno precedente).

In particolare, si rafforza la componente internazionale. I dati, ancora da stabilizzare, mostrano incrementi significativi dai Paesi Bassi che segnano +24,9%, dalla Francia con +10,2%, dal Brasile con +15,1% e dal Giappone con +19,5%.

L'ottimo andamento è dovuto sia all'aumento della componente estera che di quella italiana: in particolare, nel 2024 la destinazione ha registrato una quota di pernottamenti esteri nettamente superiore a quella italiana, rispettivamente pari a 60,9% e 39,1%.

I primi cinque mercati esteri sono Svizzera (che registra +7,3% rispetto al 2023), Germania (+7,8%), Paesi Bassi (+24,9%), Stati Uniti (+3,3%) e Francia (+10,2%). In forte crescita anche la Spagna (+16,3%), la Repubblica Ceca (+35,1%), il Portogallo (+50,2%) e la Nuova Zelanda (+37,3%), a conferma dell'appeal internazionale della destinazione.

Unico segnale in controtendenza il calo di presenze dal Regno Unito (-12,4%) e dall'Austria (-1,5%), compensato dall'aumento globale.



