Fondi, automotive e trasporti,Cirio incontra Fitto e Tzitzikosta

Seconda giornata a Bruxelles per il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ieri è stato confermato, all'unanimità, alla guida della delegazione italiana al Comitato europeo delle Regioni.

Il primo incontro con Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la politica di coesione e le riforme. Sul tavolo quattro temi: i fondi strutturali e per la coesione, l'automotive, l'agricoltura, i trasporti e i collegamenti internazionali.

Sull'automotive Cirio ha evidenziato al vicepresidente l'importanza "del nuovo approccio europeo al tema della sostenibilità, con l'attivazione di un fondo specifico per affrontare la transizione e la crisi del settore a livello europeo, accompagnando il fondo con la creazione di un ammortizzatore sociale specifico per i lavoratori del comparto".

Sul tema dell'agricoltura, il presidente Cirio ha espresso apprezzamento "per l'approccio della nuova Commissione europea che, diversamente dal passato, intende mettere al centro l'agricoltore e il suo ruolo che più di altri, da sempre, è proprio quello di tutelare l'ambiente".

"Un confronto prezioso sui tanti dossier aperti per il nostro Piemonte, a partire dai fondi di coesione che garantiscono alle Regioni e al Piemonte la possibilità di programmazione delle politiche strategiche di crescita - commenta Cirio - Ho anche molto apprezzato l'attenzione verso il tema dei trasporti e delle connessioni internazionali che per il nostro tessuto economico sono vitali".

Di automotive e di risorse straordinarie per affrontare l'attuale crisi del settore, il presidente Cirio ha parlato anche nel suo intervento all'incontro con il commissario ai Trasporti sostenibili e Turismo, Apostolos Tzitzikostas nel quale il Piemonte e le Regioni dell'auto hanno consegnato un documento con le richieste all'Europa in questa difficile fase economica. "La crisi che l'auto sta attraversando in Europa è straordinaria e necessita di misure emergenziali come furono quelle che l'Europa seppe mettere in campo dopo la pandemia - sottolinea Cirio - In Piemonte, la manifattura paga un terzo degli stipendi e il 70 per cento della produzione automotive viene esportata in Germania. Ci troviamo quindi di fronte a una crisi su vasta scala che impone urgenti politiche di sostegno al settore auto"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA