Deposito rifiuti a Clavesana, sospeso il parere sul progetto

Si è conclusa con un parere 'sospensivo' la conferenza dei servizi convocata questa mattina a Cuneo, in merito alla realizzazione di un deposito di rifiuti a Clavesana.

Alla Cement srl, proponente del progetto, sono stati chiesti chiarimenti e integrazioni dagli enti pubblici coinvolti, per poter concedere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera. Di fronte al palazzo dell'ente provinciale, dove si teneva la riunione, stamattina è tornato a protestare il comitato "Clavesana dice no".

La consigliera regionale Giulia Marro (Avs), presente al presidio e alla conferenza dei servizi, parla della protesta come "un fondamentale segnale democratico e un'occasione per avvicinarsi a tematiche più ampie, come la necessità di modificare un modello di sviluppo che ci porta a produrre consumare e dover smaltire sempre di più".



