Byd, 380 aziende della filiera pronte ad affari con i cinesi

Sono 380 le aziende della filiera automotive che hanno partecipato al Museo Nazionale dell'Automobile di Torino al Byd Supplier Meeting, evento organizzato dal colosso cinese Byd con il supporto dell'Anfia, per illustrare la strategia e selezionare nuovi fornitori per gli insediamenti industriali europei. Erano presenti oltre 500 persone e si sono tenuti 176 incontri singoli BtoB con aziende provenienti da tutta Italia. Il livello di adesioni -sottolinea l'Anfia - è andato ben oltre le stime, a dimostrazione del grande interesse verso Byd che sta valutando la possibilità di organizzare un altro incontro.

i vertici del gruppo cinese hanno illustrato le opportunità industriali per ciascuna azienda per valutare il possibile apporto alle produzioni che il gruppo avvierà presso gli insediamenti industriali in Europa a cominciare dall'Ungheria nell'ultimo trimestre del 2025. Nel medio termine, infatti, Byd intende vendere in Europa vetture prodotte nel continente europeo.

"La qualità, l'innovazione e la flessibilità che contraddistinguono da sempre le aziende della componentistica italiana hanno un'importante occasione in più per affermarsi in relazione agli investimenti produttivi di Byd in Europa.

Quest'iniziativa fa parte dei momenti di confronto che l'Anfia cerca di agevolare per aiutare le aziende a cogliere nuove opportunità", ha spiegato Roberto Vavassori, presidente dell'associazione. "Sono molto soddisfatto di aver creato questo link - ha detto Alfredo Altavill, Europe special advisor di Byd - con la filiera industriale formata da società che rappresentano l'eccellenza del saper fare italiano. Queste aziende si contraddistinguono per un know-how che non ha eguali nel panorama internazionale e che tutto il mondo gli riconosce.

L'Italia è il primo paese coinvolto in questa attività e ritengo sia doveroso offrire alle nostre aziende l'opportunità di tornare a essere protagonisti attivi del futuro della mobilità, in una fase delicata di transizione tecnologica, nella quale possono giocare un ruolo fondamentale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA