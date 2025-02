Anziana in difficoltà ruba del tonno, pagano i carabinieri

Era andata ad supermercato di Biella, ma non aveva i soldi per pagare. Così una ottantenne del posto ha nascosto una scatoletta di tonno nel giaccone. Ma è stata però notata dagli addetti che hanno avvisato i carabinieri del furto mentre l'anziana si allontanava.

La pattuglia l'ha bloccata poco dopo: la donna ai militari dell'Arma ha raccontato che aveva difficoltà economiche e non riusciva a pagare la merce. A quel punto l'appuntato dei carabinieri è tornato al supermercato e ha pagato la scatoletta di tonno di tasca sua evitandole così la denuncia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA