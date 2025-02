Allo storico carnevale di Santhià ospite Miss Italia

Sarà Miss Italia Ofelia Passaponti l'ospite d'onore dello storico Carnevale di Santhià (Vercelli) in programma dal 25 febbraio al 4 marzo. Sarà lei ad aprire la sfilata di domenica 2 marzo.

Un momento clou del Carnevale santhiatese è la famosa Fagiuolata, un pranzo comunitario che coinvolge centinaia di persone, preparato in 150 enormi caldaie di rame: 20 quintali di fagioli, 10 quintali di salami cotti da 50 cuochi per 20.000 razioni distribuite da 320 camerieri.

Nel giorno del Giovedì Grasso, il 27 febbraio, al suono dei Pifferi e Tamburi e delle due bande cittadine, i gruppi carnevaleschi organizzano in corso Nuova Italia un percorso enogastronomico, formato da una ventina di stand. Da venerdì ci sarà poi il 'Santhià Carvé Food Village', tour enogastronomico tra le regioni italiane.

L'1 marzo consegna delle chiavi della città da parte del sindaco alle maschere Majutin dal Pampardù e Stevulin d'la Plisera; a seguire: 'Proclama al popolo' di Stevulin e sfilata lungo le vie cittadine del Corpo Pifferi e Tamburi e delle bande cittadine.

Nel Carnevale di Santhià sono convolti 2mila figuranti, 10 carri allegorici, 10 maschere a piedi che sfileranno nei tre 'corsi mascherati' alle 14.30 di Domenica 2 marzo e Martedì 4 marzo e di notte lunedì 3 marzo.



