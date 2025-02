Al Mauriziano oltre 50 interventi robotici in chirurgia toracica

Nuovo traguardo per la Chirurgia Toracica dell'ospedale Mauriziano di Torino che a dicembre, con l'equipe diretta da Alberto Sandri, ha superato i 50 interventi eseguiti con tecniche robotiche, in aggiunta alla chirurgia tradizionale, durante il 2024.

"L'attività del nostro reparto - spiega Sandri - è dedicata al trattamento chirurgico delle neoplasie del polmone, del mediastino e della parete toracica. Ci muoviamo in un contesto multidisciplinare specialistico poiché siamo parte integrante del Gic Tumori Toraco-Polmonari dell'ospedale Mauriziano, che offre percorsi dedicati per i pazienti affetti da neoplasie del distretto toracico". "Grazie al Centro Accoglienza e Servizi, possiamo eseguire tutti gli esami necessari in tempi ridotti, garantendo diagnosi rapide e coordinamento tra chirurgia, chemioterapia, radioterapia e fisioterapia", aggiunge Sandri, che dirige la Chirurgia Toracica dal 1° marzo 2023, che comprende Lorena Costardi e Diana Sporici. Il reparto dispone di sei letti di degenza e propone trattamenti innovativi con un approccio che considera il benessere fisico e psicologico del paziente Per Franca Dall'Occo, direttore generale dell'Ao Ordine Mauriziano "la Chirurgia toracica è riconosciuta come una delle numerose eccellenze dell'ospedale Mauriziano sia dal punto di vista dei professionisti che ne fanno parte sia dal punto di vista delle tecnologie. Questi numeri confermano gli importanti risultati ottenuti nello scorso anno, che potranno essere ulteriormente migliorati nel corso del 2025" "Tecnologia, robotica, multidisciplinarietà sono alla base di una sanità che voglia rispondere in modo efficace ai pazienti - dice Federico Riboldi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte - e la Chirurgia toracica del Mauriziano risponde esattamente a queste richieste. La Regione Piemonte esprime molte eccellenze e questa lo è. Ma per continuare a esprimerle si dovrà proseguire a investire in professionalità, strutture e strumentazioni, esattamente come stiamo facendo, con i cittadini e i pazienti sempre al centro della propria azione».



Riproduzione riservata © Copyright ANSA