A Torino Comics cosplayer da tutta Italia, tra manga e anime

Dall'11 al 13 aprile torna a Lingotto Fiere Torino Comics. L'evento, organizzato da Gl events Italia con Just for fun, giunto alla XXIX edizione, richiama ogni anno a Torino decine di migliaia di appassionati di fumetto, manga, anime, cinema, games, esport, videogames e naturalmente gli immancabili cosplayer, provenienti da tutta Italia.

Il tema scelto per quest'anno è Peace, Love and be nerd, un invito a ritrovare lo spirito di comunità e il piacere dello stare insieme, valori che da sempre caratterizzano la manifestazione. A interpretare questa visione è il manifesto ufficiale, presentato in anteprima a dicembre durante Xmas Comics, realizzato da Mirka Andolfo: una delle illustratrici italiane più famose a livello internazionale, con oltre un milione di copie vendute in tutto il mondo delle sue opere (Sacro/Profano, Contronatura, Mercy, Sweet Paprika). Nel 2020 è diventata il primo autore italiano di sempre (uomo o donna non fa differenza) a scrivere e disegnare una storia per Dc Comics (Harley Quinn Black+White+Red). Oggi scrive anche per Marvel Comics, Dynamite e Walt Disney Company.

"Il tema di questa edizione rappresenta pienamente l'essenza di Torino Comics, un evento che sa coniugare il divertimento con la creazione di un ambiente accogliente e inclusivo, dove ogni appassionato possa sentirsi parte di una grande e affiatata comunità nerd. Siamo entusiasti di contribuire a questo straordinario viaggio nel cuore della cultura pop, consolidando il ruolo di Torino come riferimento per gli appassionati del settore" afferma Gàbor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia.



