'Spazi Altri', 150 scatti sulla Cina di Olivo Barbieri

Uno sguardo sulla Cina attraverso le immagini realizzate dal grande fotografo Olivo Barbieri in un arco temporale di trent'anni, a partire dal 1989, anno dei fatti di piazza Tienanmen ma anche di grandi cambiamenti sociali, politici ed economici. Apre alle Gallerie d'Italia di Torino dal 20 febbraio al 7 settembre la mostra 'Spazi Altri' a cura di Corrado Benigni. Gli scatti di Barbieri colgono le polarità e i contrasti di un Paese tra nette antitesi: frenesia e vuoto, postmodernità e antico. Le immagini accostano, infatti, elementi reali a prospettive che distorcono la scala reale delle cose.

L'esposizione è un nuovo capitolo del progetto "La Grande Fotografia Italiana" a cura di Roberto Koch, con cui la Banca celebra dal 2022 i grandi maestri della fotografia del Novecento del nostro Paese, dopo Lisetta Carmi, Mimmo Jodice e Antonio Biasiucci. Realizzata con il patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Torino, la mostra presenta una selezione di oltre 150 opere, tra trittici di grandi dimensioni, polittici e due grandi quadrerie che rappresentano una sintesi organica della ricerca che Olivo Barbieri ha dedicato alla Cina dal 1989 al 2019, con molte fotografie inedite.

"La collana dedicata ai maestri della fotografia italiana vede oggi protagonista Olivo Barbieri, con opere di straordinaria imponenza e bellezza che raccontano la Cina. Le sue immagini, per la prima volta riunite in mostra, suscitano curiosità, interesse e riflessioni su un Paese percorso da profonde trasformazioni. L'originalità di questo progetto conferma il ruolo di leadership delle Gallerie d'Italia torinesi nel mondo della fotografia, capaci di fare incontrare il talento e la sensibilità di importanti artisti. Questa è l'occasione inoltre per presentare il primo catalogo del nuovo corso di Allemandi" spiega Michele Coppola, direttore del settore Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo.



