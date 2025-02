Silicon Box sceglie Statec e Drees & Sommer per sito in Italia

Silicon Box, l'azienda di Singapore, ha scelto Stantec e Drees & Sommer per i servizi di progettazione e ingegneria dello stabilimento di assemblaggio e collaudo di semiconduttori e microchip da 3,2 miliardi di euro che sorgerà ad Agognate (Novara).

Stantec sarà responsabile del coordinamento generale, della progettazione architettonica e paesaggistica delle aree uffici e delle aree esterne, delle infrastrutture.

Drees & Sommer, opererà nel campo della consulenza e implementazione per i mercati immobiliare, infrastrutturale e industriale.

Il nuovo stabilimento, la cui entrata in funzione è prevista per il 2028, secondo le previsioni, creerà circa 1.600 posti di lavoro.



