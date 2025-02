Scuola, a Torino sciopero e presidio per il liceo di Susa

Un centinaio di persone si sono raccolte in presidio a Torino davanti alla sede deli'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte in corso Vittorio Emanuele II. La mobilitazione è stata convocata dai sindacati Flc-Cgil e Cub-Sur in occasione di una giornata di sciopero "per difendere la scuola pubblica di qualità", anche per manifestare la contrarietà a un progetto che nel Torinese comporta "il dimensionamento del liceo Norberto Rosa di Susa".

"Da parte dell'amministrazione dell'istituto - viene spiegato - mancano risposte su questioni centrali per il corretto funzionamento didattico del liceo. Il Rosa non è solo una scuola, ma un presidio di democrazia sul territorio, parte di una comunità vasta composta da lavoratrici, lavoratori, studenti e famiglie".



