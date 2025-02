Scioperi dei metalmeccanici in Piemonte per il contratto

Dopo gli scioperi di dicembre e gennaio prosegue la mobilitazione dei metalmeccanici in tutto il Piemonte "per riconquistare un contratto nazionale che risponda alle richieste sindacali approvate dalle lavoratrici e dai lavoratori". Lo rendono noto Fim, Fiom e Uilm in un comunicato.

Hanno protestato i lavoratori di molte aziende del Canavese, tra le quali Rostagno, Hotroll, Bersano di Busano e Forno, Tenneco, Zanzi, Arca, Progind, Sata, Perardi & Gresino, Siderforge Rossi. Nel Torinese ci sono stati scioperi nelle aziende Alessio Tubi, Mottura, Flexball, Avio Rivalta, Baomarc, MA, Leonardo Torino, Sipal, Thales, Microtecnica. Nell'astigiano alla Util e alla Marcegaglia.

Gli scioperi - spiegano i sindacati - hanno registrato ovunque adesioni elevate con punte del 90%, mentre prosegue il blocco degli straordinari e delle flessibilità.

Entro febbraio sono inoltre previsti scioperi con diverse modalità e articolazioni nelle singole imprese e scioperi provinciali con presidi davanti alle associazioni degli industriali. Scioperi provinciali sono previsti il 21 febbraio ad Asti, Alessandria, Cuneo e Vercelli, il 25 febbraio a Biella e a Novara (tra le aziende interessate Meritor, Leonardo di Cameri, Schaeffler, Tecnomeccanica, Giacomini, Lagostina). Oggi hanno scioperato i lavoratori dello stabilimento di Caselle di Leonardo.



